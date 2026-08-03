В Уфе на популярном рейсе задержали водителя с просроченными правами

В Уфе водитель автобуса не уступил дорогу пешеходу и заодно «засветил» просроченные права. Нарушение ПДД заметили автоинспекторы, дополнительно они решили проверить и документы — а 51-летний водитель вовремя не прошёл медобследование и не получил новое удостоверение. Он работает на «сквозном» маршруте (через весь город) № 167 «Уфимский ДОК — ТЦ Мега», который обслуживает частный перевозчик.

– Вождение с просроченными правами по закону приравнивается к управлению без прав. От самочувствия водителя зависят жизни людей, поэтому для замены прав по истечении срока медкомиссия обязательна, — напомнили в ГАИ Уфы.