В Уфе на популярном рейсе задержали водителя с просроченными правами

В Уфе водитель автобуса не уступил дорогу пешеходу и заодно «засветил» просроченные права. Нарушение ПДД заметили автоинспекторы, дополнительно они решили проверить и документы — а 51-летний водитель вовремя не прошёл медобследование и не получил новое удостоверение. Он работает на «сквозном» маршруте (через весь город) № 167 «Уфимский ДОК — ТЦ Мега», который обслуживает частный перевозчик.
– Вождение с просроченными правами по закону приравнивается к управлению без прав. От самочувствия водителя зависят жизни людей, поэтому для замены прав по истечении срока медкомиссия обязательна, — напомнили в ГАИ Уфы.
В отношении должностного лица предприятия, ответственного за эксплуатацию транспорта, возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ст. 12.32 КоАП РФ (допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего такого права).
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.