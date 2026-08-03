В Башкирии семье погибшего рабочего присудили почти 2 млн рублей

На производственной площадке одной из коммерческих фирм города Салавата в мае прошлого года вспыхнула паровоздушная смесь. В результате инцидента специалист организации получил тяжелые ожоги и позже скончался в больнице.

Как сообщила прокуратура Башкирии, трагедия случилась из-за того, что работодатель не обеспечил нормальные условия труда. Надзорное ведомство подало иск в суд, который обязал компанию выплатить матери и сестре погибшего по 950 тысяч рублей каждой в счет компенсации морального вреда.

Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ.

Ранее в Уфе мастер получил жуткие травмы, упав с высоты на бетонный пол.