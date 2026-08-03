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09:31 (UTC+5), 03 Августа 2026

Где сегодня в Башкирии дежурит ГАИ

В Башкирии продолжаются массовые проверки на дорогах.

Фото: «Башинформ» | архив
Элина Ахметова

Как сообщил начальник республиканской ГАИ Владимир Севастьянов, в понедельник утром ДПС дежурят на следующих участках:

— 135 и 206 км трассы Уфа — Оренбург;

— 103 км Уфа — Бирск — Янаул;

— 198 и 101 км Уфа — Оренбург;

— 1317 и 1495 км М5 «Урал»;

— 204 км Уфа — Инзер — Белорецк;

— 1 км Уфа — Оренбург.

— При проведении проверки инспекторы сверяют данные водителей с электронными базами в реальном времени. Любое несоответствие приводит к административному штрафу. Перечень документов, которые водитель обязан предъявить для проверки, установлен пунктом 2.1 ПДД, — напомнил руководитель ГАИ Башкирии.
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