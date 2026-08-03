Четыре человека пострадали в ДТП по вине пожилого водителя в Башкирии

В Стерлитамакском районе в аварии пострадали четыре человека. Как сообщает Госавтоинспекция Башкирии, 73-летний водитель Кia Ceed выезжал со второстепенной дороги на трассу Уфа – Оренбург и столкнулся с «Ладой Приорой».

В результате аварии водитель иномарки и его пассажиры, 45-летняя женщина и девочка-подросток, а также 18-летний водитель отечественного авто с различными травмами доставлены в больницу.

Подробности и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее на трассе в Буздякском районе погибла девочка-подросток.