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12:08 (UTC+5), 02 Августа 2026

В Уфе задержали похитителя лекарства для мужчин - видео

В Ленинском районе Уфы сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в открытом хищении товара из аптеки.

Галина Бахшиева
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Инцидент произошёл в микрорайоне Затон. В дежурную часть поступил сигнал тревоги с охраняемой аптеки. На место незамедлительно прибыл экипаж группы задержания.

Как рассказала провизор, в ходе уточнения деталей покупки посетитель внезапно выхватил из её рук упаковку препарата для улучшения потенции и скрылся. Женщина успела нажать «тревожную» кнопку.

Получив приметы злоумышленника, росгвардейцы приступили к обследованию прилегающей территории. Позже они обнаружили мужчину, подходившего под ориентировку, и задержали его.

Задержанным оказался ранее не судимый 25‑летний уфимец. В ходе беседы он пояснил, что хотел попробовать препарат, но постеснялся долго стоять возле кассы.

В настоящее время мужчина передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Видео: пресс-служба | Росгвардии
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