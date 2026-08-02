В Уфе задержали похитителя лекарства для мужчин - видео

Инцидент произошёл в микрорайоне Затон. В дежурную часть поступил сигнал тревоги с охраняемой аптеки. На место незамедлительно прибыл экипаж группы задержания.
Как рассказала провизор, в ходе уточнения деталей покупки посетитель внезапно выхватил из её рук упаковку препарата для улучшения потенции и скрылся. Женщина успела нажать «тревожную» кнопку.
Получив приметы злоумышленника, росгвардейцы приступили к обследованию прилегающей территории. Позже они обнаружили мужчину, подходившего под ориентировку, и задержали его.
Задержанным оказался ранее не судимый 25‑летний уфимец. В ходе беседы он пояснил, что хотел попробовать препарат, но постеснялся долго стоять возле кассы.
В настоящее время мужчина передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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