В Уфе сбили перебегающего дорогу подростка

Накануне около 9 часов вечера в Нагаево произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Как сообщили в Госавтоинспекции Уфы, на Нагаевском шоссе 43-летний водитель автомобиля «Форд Фиеста» допустил наезд на юношу, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В результате аварии пешеход с различными травмами доставлен в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка.