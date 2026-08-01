В Стерлитамаке подросток с ножом ранила двух подруг

Прошлой ночью в одной из квартир Стерлитамака три девочки-подростка распивали спиртные напитки в отсутствие взрослых. В ходе употребления алкоголя одна из них взяла кухонный нож и причинила ранения двум сверстницам.

Нападавшая была задержана прибывшей по сообщению скорой помощи дежурной группой немедленного реагирования Управления МВД России по городу Стерлитамаку и передана в территориальное подразделение СК РФ. Пострадавшие доставлены в больницу, говорится в сообщении ведомств.

В настоящее время следователи Следственного отдела по городу Стерлитамак СУ СК России по Башкирии совместно с сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства инцидента. В рамках проверки также будет дана оценка действиям законных представителей несовершеннолетних в части обеспечения безопасности и контроля за досугом детей, а также за допущение факта употребления алкоголя подростками.