В Башкирии выпускника обманули под видом розыгрыша призов

В Стерлитамаке молодой человек рассказал в полиции, как его обманули мошенники. В канале «ПромоПад» (188 тыс. подписчиков) он увидел розыгрыш, предметом которого были скидки на дорогие телефоны. Юноша нажал кнопку на участие. Дней через десять ему пришло сообщение, что он выиграл промокод на 90% скидки на покупку гаджета стоимостью 150 тыс. руб. и контакт для связи. Контакт попросил предоставить номер телефона и адрес удобного для него пункты выдачи заказов, и уведомили, что ему нужно оплатить 10% — 15 тыс. руб. Выпускник немного посомневался, но решил, что обмана тут нет, и отправил требуемую сумму из денег, которых дал ему отец на покупку одежды. Позже у него попросили ещё 10 тыс. В ответ молодой человек попросил вернуть деньги, но, разумеется, ничего не получил. Юноша пояснил, что в курсе деятельности аферистов — читал об этом в медиа, их предупреждали об этом в школе. Но в данном случае не было ни звонков от неизвестных, ни перехода по ссылкам, ни передачи кодов.

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