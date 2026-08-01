Уфимка сама сдалась полиции после инцидента с ножом

В Уфе 34-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела. Она сама позвонила в полицию с признанием, что ранила ножом своего 40-летнего сожителя. Скорую помощь она уже вызвала, рассказали в МВД по РБ. В пятницу вечером пара выпивала и ссорилась в коммунальной квартире. Затем словесный поединок перешёл в драку, и женщина, чтобы дать отпор превосходящим силам соперника, схватилась за нож.
Её действия квалифицировали как причинение тяжкого вреда здоровью, это «тяжёлая» статья, санкции по которой могут составить до 15 лет лишения свободы. В то время как наказание по статье «превышение самообороны» ограничивается принудительными работами.
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