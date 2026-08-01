По Уфой погиб 19-летний велосипедист

В Кармаскалинском районе в ДТП погиб молодой человек. Авария произошла в 9.30 на 36-м км оренбургской трассы, в 5 км от Старомусино. Как рассказал полицейским 44-летний водитель фуры DAF, велосипедист двигался ему навстречу по обочине и внезапно оказался перед большегрузом. От страшного удара 19-летний юноша скончался на месте происшествия. Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах произошедшего.