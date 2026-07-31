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09:23 (UTC+5), 31 Июля 2026

В Башкирии в загоревшейся машине погиб водитель

В Стерлитамакском районе минувшей ночью произошло смертельное ДТП. По данным Госавтоинспекции, около полуночи на 27-м километре трассы Стерлитамак — Стерлибашево 48-летний водитель «Рено Логан» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Москвичом 3».

Фото: Скриншот | Видео пресс-службы ГАИ по РБ
Ляйсан Закирова

От удара «Рено» загорелся. Водитель скончался на месте происшествия.

28-летний водитель «Москвича» и двое его пассажиров-подростков отделались ушибами. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, еще одно резонансное смертельное ДТП произошло сегодня утром в Салавате. Там погибли два человека, в том числе девочка-подросток.

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