В Башкирии в загоревшейся машине погиб водитель

От удара «Рено» загорелся. Водитель скончался на месте происшествия.
28-летний водитель «Москвича» и двое его пассажиров-подростков отделались ушибами. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.
Обстоятельства аварии выясняются.
Напомним, еще одно резонансное смертельное ДТП произошло сегодня утром в Салавате. Там погибли два человека, в том числе девочка-подросток.
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