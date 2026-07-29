В Таиланде найден разобранный мопед пропавших тюменцев

Мопед, на котором передвигались пропавшие без вести 17-летний Роман и его 22-летняя сестра Диана, найден в сильно поврежденном состоянии - разобранным на части и закопанным в землю. Номер транспортного средства (6379) совпал с ориентировкой, передает tmn.aif.ru.
Туристы из Тюмени пропали после поездки к горе Као Чи Чан в Паттайе. Камеры зафиксировали, что они спокойно двигались по маршруту. Накануне исчезновения Диана сообщала матери об ощущении слежки. Позже с ее телефона поступило сообщение «Urgent!» и геолокация в 200 метрах от дома.
Поисками занимаются полиция, волонтеры и русскоязычные жители Таиланда. Семья, ранее проживавшая в Тюмени, переехала в Таиланд более пяти лет назад.
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