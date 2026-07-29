В Нижегородской области осудили подростков, издевавшихся над пенсионеркой

В августе 2025 года в соцсетях появилась видеозапись, на которой мальчик бьет пожилую женщину и бреет ее налысо, а его приятели снимают происходящее на камеру. Инцидент произошел в поселке Тимирязева Городецкого района.

Было возбуждено несколько уголовных дел, включая статьи о хулиганстве, причинении вреда здоровью средней тяжести и вовлечении несовершеннолетних в преступление. Также выяснилось, что к организации преступления причастна взрослая жительница, подстрекавшая подростков.

По решению суда она получила 8 лет колонии общего режима. Двое 15-летних соучастников приговорены к четырем годам лишения свободы в воспитательной колонии, сообщает pravda-nn.ru.

Ранее на трассе в Башкирии насмерть сбили пенсионера на скутере.