В Башкирии во время сплава потерялись четверо туристов

В республике за прошедшие сутки поступило три обращения в Центр обработки вызовов Системы-112 Госкомитета РБ по ЧС о потерявшихся туристах.
Так, в Белорецком районе во время сплава по реке Инзер заблудились четыре человека. В Туймазинском районе на озере Кандрыкуль девушка уплыла на надувной лодке и пропала. В Чишминском районе мужчина с сыном спустились на лодке по реке Уршак и потерялись.
В итоге все нашлись самостоятельно и в медицинской помощи не нуждались, сообщили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.
Ранее «Башинформ» писал о том, что с начала купального сезона в Башкирии утонули 47 человек.
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