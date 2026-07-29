В Башкирии во время сплава потерялись четверо туристов

В республике за прошедшие сутки поступило три обращения в Центр обработки вызовов Системы-112 Госкомитета РБ по ЧС о потерявшихся туристах.

Так, в Белорецком районе во время сплава по реке Инзер заблудились четыре человека. В Туймазинском районе на озере Кандрыкуль девушка уплыла на надувной лодке и пропала. В Чишминском районе мужчина с сыном спустились на лодке по реке Уршак и потерялись.

В итоге все нашлись самостоятельно и в медицинской помощи не нуждались, сообщили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

Ранее «Башинформ» писал о том, что с начала купального сезона в Башкирии утонули 47 человек.