В Башкирии студентка заработала уголовную статью за 18 тысяч рублей

В Белебее вынесли приговор 19-летней местной жительнице, которая за несколько тысяч рублей стала дроппером и помогла мошенникам украсть деньги у жителя Керчи.

По данным прокуратуры, мировой судья признал девушку виновной в неправомерном обороте средств платежей. В суде установлено, что в августе 2025 года она за 5 тысяч рублей открыла на своё имя банковский счет и передала доступ к нему третьим лицам. Позже этот счёт использовали при хищении денег у жителя Керчи. После девушка также перевела по просьбе соучастника более 490 тысяч рублей, поступивших на её счет, на другой, откуда их впоследствии обналичили. За всё это она получила вознаграждение в размере 18 тысяч рублей.

Суд назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Ранее в Белорецке условный срок за дропперство получил студент, который для мошеннических схем использовал банковские данные знакомой.