В Челябинской области подросток впал в кому после ДТП на питбайке

Несовершеннолетний водитель питбайка в поселке Увельском вечером пошел на обгон и врезался в попутную «Ладу». В результате аварии тяжелые травмы получил как сам подросток, так и его 16-летний пассажир, сообщает 1obl.ru.

Известно, что пострадавших экстренно госпитализировали. Юный питбайкер находится в коме. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее на трассе в Башкирии насмерть сбили пенсионера на скутере.