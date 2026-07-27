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10:27 (UTC+5), 27 Июля 2026

В Башкирии виновными во взрыве бытового газа признали двух слесарей

Фото: Ксения Калинина | Архив ИА "Башинформ"
Ляйсан Закирова
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В Стерлитамаке виновными во взрыве бытового газа в жилом доме на улице Артема признали двух сотрудников газовой службы. Как сообщает Следственный комитет Башкирии, установлено, что слесари нарушили правила безопасности при ведении работ.

Напомним, ЧП случилось 2 июля 2024 года. В одной из квартир произошла утечка бытового газа. Прибывшие по вызову на место происшествия специалисты не произвели замеры концентрации газа в помещении с использованием газоанализатора, не отключили электроснабжение и не эвакуировали жильцы. Один из фигурантов использовал электроподжиг плиты, что привело к возгоранию газовоздушной смеси в помещении с последующим хлопком. В результате один человек погиб, троим причинен тяжкий вред здоровью. Ущерб, причиненный владельцам помещений многоквартирного дома оценен в более чем 14 млн рублей.

Суд приговорил двоих мужчин к лишению свободы на срок 3 года 4 месяца в колонии-поселении с лишением права заниматься газоопасными работами в течение 2 лет 6 месяцев, а также частично удовлетворил исковые требования о возмещении причиненного материального вреда стороне потерпевших.

Осужденных взяли под стражу в зале суда.

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