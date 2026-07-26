Жителя Башкирии обвинили в растрате денег господдержки для развития бизнеса

В Стерлитамаке 31-летнего местного жителя заподозрили в мошенничестве при получении государственной поддержки для развития бизнеса. Возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура республики.
По версии следствия, в январе-марте 2025 года мужчина незаконно получил меру социальной поддержки граждан в размере 350 тысяч рублей. Он предоставил бизнес-план по инвестиционному проекту «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», не имея намерения осуществлять ее.
Молодой мужчина подделал товарные чеки о приобретении электроинструментов, необходимых для ведения бизнеса. Полученными от государства денежными средствами злоумышленник воспользовался по своему усмотрению. Обвиняемый признал вину в совершении преступления, возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Башкирии завершили расследование многомиллиардного хищения из банка.
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