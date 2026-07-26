В Уфе во время капремонта обрушилась крыша магазина

В Уфе на улице 50 лет СССР обрушилась крыша магазина. Об этом «Башинформу» сообщили очевидцы.

Инцидент прокомментировали в управлении гражданской защиты города. Как оказалось, частичное обрушение кровли произошло сегодня во время капитального ремонта помещения. Пострадавших нет.

«С 26 июля по 29 июля подрядчиком проводятся работы по капитальному ремонту крыши. В указанный период помещение магазина не эксплуатируется. Опасное место оградили сигнальной лентой», — сказали в УГЗ.

Ранее в Уфе на детскую площадку рухнула стена здания.