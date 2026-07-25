В Башкирии поймали мужчину с белым порошком

Внимание полицейских Стерлитамака привлек местный 34-летний житель. У стражей порядка возникли вопросы к его поведению. Как рассказали в пресс-службе МВД республики, при личном досмотре у мужчины обнаружен и изъят полимерный пакетик с клипсой с порошкообразным веществом общей массой более 1,9 грамма.
«Согласно заключению экспертизы, изъятое является наркотическим средством. Задержанный пояснил, что приобрел запрещенное вещество для личного употребления без цели сбыта. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ о незаконных приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — уточнили представители регионального министерства внутренних дел.
После этого случая полицейские выясняют каналы приобретения наркотических веществ.
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