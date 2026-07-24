В Уфе на улице Шафиева одновременно произошло два пожара

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, пожарные работают на улице Шафиева 39/2. Здесь поступило сообщение о задымлении в подвальном помещении. Пожарные на месте, провели разведку в поисках очага пожара. Оказалось, что в подвале загорелась монтажная пена на площади 0,5 км. Возгорание ликвидировали, пострадавших нет.
Также поступило сообщение о задымлении, предварительно, в доме №70/2. Тут происходит горение радиатора. Пожар потушили на площади 0,8 км. м, обошлось без жертв.
Ранее в Архангельском районе Башкирии на пожаре обнаружили тело мужчины.
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