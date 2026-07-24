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22:39 (UTC+5), 24 Июля 2026

В Башкирии спасатели эвакуировали семью с тремя детьми

В селе Таймурзино у семьи с тремя детьми сломалась машина. О происшествии в Дюртюлинском районе сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС.

Фото: государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям | МАКС
Эдуард Кускарбеков
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Семья не могла продолжить путь. На помощь им прибыли спасатели ведомства. Мать и двух её дочерей эвакуировали в Дюртюли, где их разместили в гостинице. Отец с третьим ребёнком остался в автомобиле дожидаться эвакуатора.

Медицинская помощь никому не потребовалась.

Спасатели настоятельно рекомендуют перед выездом проверять техническое состояние автомобиля. Тем, кто будет управлять автомобилем стоит обратить внимание на уровень жидкостей, давление в шинах, работу аккумулятора и основных систем.

Обязательно возьмите с собой базовый набор инструментов, трос, зарядное устройство для телефона и, по возможности, портативное пусковое устройство, а также заряженный мобильный телефон.

В случае поломки не паникуйте, вызывайте помощь по номеру 112, предупредили в ведомстве.

Ранее в Башкирии потерялись двое отдыхающих. Один из них поднимался по туристической тропе на Айгир и заблудился. Он позвонил спасателям, но вскоре сам вышел на верный путь. А в Туймазинском районе турист пропал, отправившись купаться, его нашли полицейские.

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