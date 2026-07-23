В Башкирии пропал 50-летний житель Стерлитамака

Поиски Рустама Манаева ведутся с 10 июля. По информации отряда «Лиза Алерт РБ», мужчина был одет в синюю футболку, светло-синие джинсы и синие кроссовки.
Особые приметы 50-летнего жителя Стерлитамака — рост 176 см, плотное телосложение, седые волосы, карие глаза.
Всех, кому известно о его возможном местоположении, просят позвонить по телефону 8 (800) 700‑54‑52 или 112.
Ранее в Уфе завершились поиски мальчика на желтом самокате.
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