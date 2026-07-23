На железнодорожной станции в Уфе предприятие нарвалось на крупный штраф

По данным ведомства, предприятие, осуществляющее производственную деятельность на железнодорожной станции в Уфе, не соблюдало нормативные требования по освидетельствованию промышленного оборудования, используемого для пропарки и очистки железнодорожных цистерн. Промышленный объект не был поставлен на учет в органах Ростехнадзора.

В этой связи уфимский транспортный прокурор руководителю предприятия внес представление. Ростехнадзор привлек предприятие к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в 200 тыс. рублей. Устранение нарушения находится на контроле транспортной прокуратуры.

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