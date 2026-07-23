Алиментщик из Нижнего Новгорода спрятался от приставов в диване

Объявленный в федеральный розыск 56-летний нижегородец, который задолжал 220 тысяч рублей алиментов и игнорировал уведомления, попытался спрятаться от судебных приставов необычным способом.

При визите сотрудников службы в квартиру мужчину сперва там не обнаружили, однако его выдала собака, крутившаяся у раскладного дивана. В нем нарушителя и нашли. Как поясняет pravda-nn.ru, сначала житель отказался вылезать и цеплялся за диван, но в итоге его все же удалось вытащить и доставить на допрос.

Известно, что если он не погасит долг, то может получить до года тюрьмы.

Ранее в Башкирии многодетная мать спряталась от приставов в морозильнике.