Жители Прикамья снимали порно с несовершеннолетними по заказу из-за рубежа

Трое участников организованной группы по производству порнографии с участием несовершеннолетних предстанут перед судом в Пермском крае. Координатором преступной схемы оказался уроженец Челябинска, объявленный в международный розыск.
По информации 1obl.ru, обвиняемая 23-летняя девушка привлекала к съемкам 52-летнего сожителя и 29-летнего знакомого в роли актеров, а готовый контент пересылала куратору. Тот, находясь за границей, находил жертв от 12 до 16 лет, предлагая им от 3 до 8 тысяч рублей за съемки, после чего выкладывал ролики на зарубежном ресурсе и рассчитывался криптовалютой.
Известно, что зарубежное местонахождение челябинца установлено при содействии Интерпола. Все задержанные в России фигуранты дела арестованы, один из них сотрудничает со следствием.
Ранее экс-следователь рассказал о громкой поимке педофила и банды Санкина в Уфе.
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