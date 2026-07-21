Жители Башкирии получили условные сроки за помощь телефонным мошенникам

Двое 19-летних жителей Агидели получили условные сроки за помощь телефонным мошенникам. Краснокамский межрайонный суд признал их виновными в незаконном использовании сим-карт и абонентского терминала пропуска трафика.
По данным пресс-службы прокуратуры РБ, молодые люди согласились дистанционно помогать организованной группе похитителей средств. Они предоставляли свои телефоны, ноутбуки и сим-карты для маскировки исходящих вызовов под местные номера, а один из фигурантов также продал код доступа к мессенджеру. За несколько дней с помощью этого оборудования были совершены кражи денег у граждан.
Подсудимые признали вину. Суд приговорил каждого к трем годам лишения свободы условно со штрафами в доход государства на 55 и 130 тысяч рублей соответственно.
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