Жители Башкирии получили условные сроки за помощь телефонным мошенникам

Двое 19-летних жителей Агидели получили условные сроки за помощь телефонным мошенникам. Краснокамский межрайонный суд признал их виновными в незаконном использовании сим-карт и абонентского терминала пропуска трафика.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, молодые люди согласились дистанционно помогать организованной группе похитителей средств. Они предоставляли свои телефоны, ноутбуки и сим-карты для маскировки исходящих вызовов под местные номера, а один из фигурантов также продал код доступа к мессенджеру. За несколько дней с помощью этого оборудования были совершены кражи денег у граждан.

Подсудимые признали вину. Суд приговорил каждого к трем годам лишения свободы условно со штрафами в доход государства на 55 и 130 тысяч рублей соответственно.