Житель Башкирии убил собутыльника и обокрал его на 10 тысяч рублей

Как установлено следствием, преступление произошло в конце января 2026 года. Двое жителей села Иглино выпивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. В ходе ссоры обвиняемый схватил нож и нанёс потерпевшему множественные удары в область головы, шеи, груди и живота.
От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия от потери крови. После этого злоумышленник похитил принадлежавшие убитому мобильный телефон и инструменты на общую сумму около 10 тысяч рублей и скрылся.
Благодаря слаженной работе следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников МВД фигуранта задержали в короткие сроки.
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