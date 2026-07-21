Житель Башкирии убил собутыльника и обокрал его на 10 тысяч рублей

Как установлено следствием, преступление произошло в конце января 2026 года. Двое жителей села Иглино выпивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. В ходе ссоры обвиняемый схватил нож и нанёс потерпевшему множественные удары в область головы, шеи, груди и живота.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия от потери крови. После этого злоумышленник похитил принадлежавшие убитому мобильный телефон и инструменты на общую сумму около 10 тысяч рублей и скрылся.

Благодаря слаженной работе следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников МВД фигуранта задержали в короткие сроки.