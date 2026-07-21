В Нижегородской области задержали кота-наркокурьера

Сотрудники нижегородской ИК-17 обнаружили на территории учреждения кота с самодельным тканевым ошейником, внутри которого находились запрещенные вещества зелёного цвета и белый порошок. Предположительно, пушистый должен был незаметно пробраться в исправительное учреждение и доставить противозаконную «посылку» осужденным.

Для проверки содержимого привлекли кинолога со служебной собакой Фокси — экспертиза подтвердила наличие наркотиков. Ошейник изъяли, «хвостатого» осмотрели и отпустили на волю, сообщает pravda-nn.ru.

Напомним, уфимец продавал наркотики под видом спортивного питания.