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09:43 (UTC+5), 20 Июля 2026

В Башкирии вынесен приговор за мошенничество с субсидией

В Караидельском районе Башкирии прокуратура поддержала государственное обвинение по делу о мошенничестве при реализации национального проекта.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА "Башинформ"
Галина Бахшиева
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Караидельский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении председателя сельскохозяйственного предприятия. Он признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки.

«В суде установлено, что руководитель предприятия представил в профильное ведомство подложные документы о закупке молочной продукции у членов кооператива. На их основании он получил субсидию на возмещение части затрат в рамках реализации нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“ в размере свыше 520 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры РБ.

Подсудимый признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, удовлетворен иск прокуратуры о взыскании ущерба, причиненного преступлением. В обеспечительных целях на автомобиль подсудимого наложен арест.

О том, как у бизнесмена из Башкирии похитили почти 50 млн рублей, читайте в эксклюзивном материале Башинформа.

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