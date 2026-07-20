В Башкирии вынесен приговор за мошенничество с субсидией

Караидельский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении председателя сельскохозяйственного предприятия. Он признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки.
«В суде установлено, что руководитель предприятия представил в профильное ведомство подложные документы о закупке молочной продукции у членов кооператива. На их основании он получил субсидию на возмещение части затрат в рамках реализации нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“ в размере свыше 520 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры РБ.
Подсудимый признал свою вину.
Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, удовлетворен иск прокуратуры о взыскании ущерба, причиненного преступлением. В обеспечительных целях на автомобиль подсудимого наложен арест.
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