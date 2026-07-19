Житель Башкирии лишился 2,5 млн рублей при покупке трактора через интернет

В отдел полиции №9 по Уфе обратился 50-летний житель Благоварского района с заявлением о мошенничестве. Мужчина решил приобрести трактор через популярную интернет-платформу и, найдя подходящее объявление, попытался связаться с продавцом. Однако трубку не взяли.

На следующий день мужчине поступил звонок от неизвестного. Звонивший представился менеджером компании и подтвердил наличие интересующей модели. Лжеспециалист сообщил, что доставку можно оформить в любое место, и заверил, что оплата произойдёт наличными в момент передачи транспортного средства.

Мужчина согласился и предоставил менеджеру свои личные данные. В ответ ему выслали счёт на услуги транспортной компании в размере 84 тысяч рублей. Потерпевший перевёл указанную сумму, после чего они заключили договор. Аферисты отправили ему видео, подтверждающее, что трактор действительно существует и ожидает отправки.

На следующий день с заявителем связался «водитель». Он сообщил о якобы проблемах на таможне и попросил перевести ещё более 350 тысяч рублей. На этом злоумышленники не остановились. Под различными предлогами они убедили мужчину осуществить платеж в размере более 2 миллионов рублей для завершения сделки. После оплаты товар так и не был получен. Мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.