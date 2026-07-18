В селе Башкирии подтопило дворы из-за подъема воды в реке

В селе Белянка Белокатайского района произошел подъем уровня воды в реках Белянка и Топконда.

Как сообщили в МЧС по РБ, причиной стало изменение гидрологической обстановки после повышенного сброса воды с Нязепетровского водохранилища (Челябинская область), что привело к подъему уровня реки Уфа и подпитке малых рек.

На данный момент подтоплено 5 придомовых территорий. Угрозы жизни и здоровью населения нет.

«Ситуация находится на контроле главного управления МЧС России по РБ. Мониторинг гидрологической обстановки продолжается», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Уфе из-за мощного ливня затопило улицы.