В селе Башкирии подтопило дворы из-за подъема воды в реке

В селе Белянка Белокатайского района произошел подъем уровня воды в реках Белянка и Топконда.
Как сообщили в МЧС по РБ, причиной стало изменение гидрологической обстановки после повышенного сброса воды с Нязепетровского водохранилища (Челябинская область), что привело к подъему уровня реки Уфа и подпитке малых рек.
На данный момент подтоплено 5 придомовых территорий. Угрозы жизни и здоровью населения нет.
«Ситуация находится на контроле главного управления МЧС России по РБ. Мониторинг гидрологической обстановки продолжается», - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в Уфе из-за мощного ливня затопило улицы.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.