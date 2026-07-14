Жительница Башкирии лишилась денег при поиске работы

В полицию Стерлитамака обратилась местная жительница. 67-летняя женщина рассказала, что с её карты странным образом исчезли средства: сначала пришёл перевод на 9 тыс. руб. от неизвестной отправительницы, и тут же было списано более 30 тыс. руб., в том числе перевод и вся её пенсия. В банке ей пояснили, что операция спорной не была. Женщина вспомнила, что дней за десять до этого она искала подработку и много раз переходила по разным ссылкам. Примечательно, что пенсионерка была в курсе основных схем мошенничества, но здесь ничего не заподозрила.

В МВД по Башкирии напоминают: интернет-адреса могут быть вредоносными. Здесь советы Роскачества по работе с ссылками.