Женщину и троих детей спасли на воде в Башкирии

Сегодня произошли сразу два происшествия на воде в Кармаскалинском районе. Так, благодаря оперативным действиям очевидцев удалось спасти женщину и троих детей, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Днём на пляже «Белые скалы» у деревни Набережный из воды достали 39-летнюю женщину без сознания. Очевидцы оказали ей первую помощь, а прибывшие медики госпитализировали пострадавшую в Кармаскалинскую центральную районную больницу.

Буквально в то же время на реке из-за сильного ветра и течения надувной матрас с тремя детьми понесло в сторону деревни Кабаково. Трагедии удалось избежать благодаря реакции отдыхающих. Одного из детей, самого младшего, вытащили рядом с пляжем, а двоих других детей спасли чуть ниже по течению неравнодушные граждане, которые бросились на помощь. Все дети живы, их жизням ничего не угрожает.

В МЧС напоминают: надувные матрасы и круги — не спасательные средства. При ветре или течении их может за секунды унести на глубину. Не оставляйте детей без присмотра у воды, умейте оказывать первую помощь.