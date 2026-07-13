В Салавате загорелась цистерна с нефтепродуктами

Сообщение о пожаре напротив ООО «Ново-Салаватская ТЭЦ» поступила сегодня около девяти часов.

По предварительной информации, погибших нет. Один человек пострадал, от госпитализации он отказался.

На месте работают экстренные службы, сообщается в группе «Пожарное сообщество. ЮГ РБ» во «ВКонтакте».