В Башкирии вода забрала жизни четырех мужчин и ребенка

По данным пресс-службы МЧС по РБ, один из инцидентов произошел в деревне Ахмерово. Родители сообщили, что их дочь утонула в реке Селеук. Девочку извлекли из воды, родные самостоятельно провели сердечно-легочную реанимацию, к сожалению, безрезультатно. Ребенок погиб. Место отдыха не оборудовано для купания, аншлаги о запрете установлены.
Еще одно происшествие случилось в реке Калмашка Чишминского района. Здесь извлекли погибшего 63-летнего мужчину. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
39-летний житель Магнитогорска утонул в Учалинском районе на озере Калкан в необорудованном для купания месте. Несмотря на установленные аншлаги о запрете мужчина рискнул войти в воду пьяным и пропал из виду. Погибшего извлекли на берег родственники.
Спасатели достали из реки Белой в Стерлитамакском районе утонувшего 53-летнего мужчину. Погибший — собственник садового участка, за участком находится река Белая, мужчина пошел купаться, заплыл на глубину и ушел на дно в «нелегальном» месте отдыха.
50-летнего утонувшего мужчину сегодня ночью извлекли из карьера на официальном пляже города Октябрьского. Нетрезвый мужчина на глазах очевидцев решил переплыть карьер, доплыл до противоположного берега, и при возвращении скрылся под водой. Все произошло поздно вечером, когда был поднят красный флаг запрещающий купание, и спасатели уже закончили дежурство.
В ведомстве добавили, что с начала года в республике утонули 27 человек, в том числе — 5 детей, произошли 4 аварии с маломерным судном.
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