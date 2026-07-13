В Башкирии вода забрала жизни четырех мужчин и ребенка

По данным пресс-службы МЧС по РБ, один из инцидентов произошел в деревне Ахмерово. Родители сообщили, что их дочь утонула в реке Селеук. Девочку извлекли из воды, родные самостоятельно провели сердечно-легочную реанимацию, к сожалению, безрезультатно. Ребенок погиб. Место отдыха не оборудовано для купания, аншлаги о запрете установлены.

Еще одно происшествие случилось в реке Калмашка Чишминского района. Здесь извлекли погибшего 63-летнего мужчину. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

39-летний житель Магнитогорска утонул в Учалинском районе на озере Калкан в необорудованном для купания месте. Несмотря на установленные аншлаги о запрете мужчина рискнул войти в воду пьяным и пропал из виду. Погибшего извлекли на берег родственники.

Спасатели достали из реки Белой в Стерлитамакском районе утонувшего 53-летнего мужчину. Погибший — собственник садового участка, за участком находится река Белая, мужчина пошел купаться, заплыл на глубину и ушел на дно в «нелегальном» месте отдыха.

50-летнего утонувшего мужчину сегодня ночью извлекли из карьера на официальном пляже города Октябрьского. Нетрезвый мужчина на глазах очевидцев решил переплыть карьер, доплыл до противоположного берега, и при возвращении скрылся под водой. Все произошло поздно вечером, когда был поднят красный флаг запрещающий купание, и спасатели уже закончили дежурство.

В ведомстве добавили, что с начала года в республике утонули 27 человек, в том числе — 5 детей, произошли 4 аварии с маломерным судном.