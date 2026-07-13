Понедельник, 13 Июля 2026
|
Уфа
+24 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
05:32 (UTC+5), 13 Июля 2026

В Башкирии вода забрала жизни четырех мужчин и ребенка

Трагедии произошли в прошедшие выходные.

Фото: Ксения Калинина | ИА Башинформ
Ксения Калинина
Прослушать статью:

По данным пресс-службы МЧС по РБ, один из инцидентов произошел в деревне Ахмерово. Родители сообщили, что их дочь утонула в реке Селеук. Девочку извлекли из воды, родные самостоятельно провели сердечно-легочную реанимацию, к сожалению, безрезультатно. Ребенок погиб. Место отдыха не оборудовано для купания, аншлаги о запрете установлены.

Еще одно происшествие случилось в реке Калмашка Чишминского района. Здесь извлекли погибшего 63-летнего мужчину. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

39-летний житель Магнитогорска утонул в Учалинском районе на озере Калкан в необорудованном для купания месте. Несмотря на установленные аншлаги о запрете мужчина рискнул войти в воду пьяным и пропал из виду. Погибшего извлекли на берег родственники.

Спасатели достали из реки Белой в Стерлитамакском районе утонувшего 53-летнего мужчину. Погибший — собственник садового участка, за участком находится река Белая, мужчина пошел купаться, заплыл на глубину и ушел на дно в «нелегальном» месте отдыха.

50-летнего утонувшего мужчину сегодня ночью извлекли из карьера на официальном пляже города Октябрьского. Нетрезвый мужчина на глазах очевидцев решил переплыть карьер, доплыл до противоположного берега, и при возвращении скрылся под водой. Все произошло поздно вечером, когда был поднят красный флаг запрещающий купание, и спасатели уже закончили дежурство.

В ведомстве добавили, что с начала года в республике утонули 27 человек, в том числе — 5 детей, произошли 4 аварии с маломерным судном.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru