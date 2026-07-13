В Башкирии после езды на электросамокате мальчик впал в кому

В Стерлитамаке с подростком произошел трагический инцидент. Как сообщил «Башинформу» источник в правоохранительных органах, вечером 4 июля в СНТ «Мирный» местные жители нашли у дороги искалеченного подростка, рядом лежал электросамокат. Ребенка с жуткой травмой головы госпитализировали. В местной больнице сделали операцию, потом санавиацией доставили в Уфу.
«Санитарной авиацией был доставлен из городской больницы № 1 Стерлитамака в РДКБ Уфы. Состояние тяжелое, стабильное. Продолжает лечение в условиях реанимации. Медицинскую помощь получает в полном объеме», — прокомментировали «Башинформу» в пресс-службе минздрава РБ.
Подросток сейчас в коме. Родственники уверены, что мальчика сбил автомобиль, водитель бросил умирать ребенка на обочине. Они хотят максимальной огласки, чтобы виновник был наказан по закону. Между тем, «Башинформу» источник заявил, что внешних повреждений, как при ДТП, на электросамокате обнаружено не было. Одна из версий правоохранителей, что произошел несчастный случай с опрокидыванием самоката, мальчик упал и разбил голову.
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