Как и зачем? В Уфе мужчина застрял между стеной и кондиционером

Дежурная смена спасателей прибыла на место, оценила ситуацию и с помощью инструментов деликатно демонтировала кронштейны кондиционера, освободив «пленника».

Мужчину передали медикам, его жизни ничего не угрожает.

«Но главный вопрос остался без ответа: как и зачем он туда залез? Был ли это очень сложный побег из окна в стиле голливудских мелодрам или просто непреодолимое желание прижаться к прохладному металлу — история умалчивает. Даже если ваш день пошел по самому странному сценарию, помните: спасатели Уфы всегда придут на помощь», — прокомментировали в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы.