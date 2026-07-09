В Башкирии вынесли приговор 11 участникам преступной группы

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, с мая 2023 года по сентябрь 2024 года участники преступной группы организовали в Стерлитамаке три игровых клуба. Роль каждого подсудимого была определена, они выступали организаторами преступления, администраторами, крупье, операторами-кассирами и охранниками игорных заведений. В результате соучастники извлекли доход в общей сумме свыше 5,8 млн рублей.
Их незаконную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли почти 250 единиц игрового оборудования.
Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года 6 месяцев до 4 лет условно с испытательным сроком от 1 года 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев. Организатору и еще двоим администраторам предстоит заплатить штрафы в размере от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Денежные средства в сумме около 5,8 млн рублей конфискованы в солидарном порядке.
Отмечается, что прокуратура намерена обжаловать приговор в апелляционном порядке.
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