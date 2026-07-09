В Башкирии суд конфисковал автомобиль в госдоход за пьяную езду

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения и не имеющим права управления транспортным средством, вновь сел за руль автомобиля. Его задержали сотрудники полиции.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Приговором суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Автомобиль марки «Лексус», принадлежащий подсудимому, конфискован в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.