В Башкирии молодая женщина получила 9,5 лет колонии за сбыт наркотиков

Белорецкий межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летней местной жительницы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, она признана виновной за незаконный сбыт наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере.

В суде установлено, что в октябре 2025 года женщина вступила в сговор с неустановленным лицом, участвовавшим в незаконном обороте наркотиков через мессенджер. По указанию соучастника она получила партию синтетического наркотика, расфасованного для дальнейшего распространения на территории Белорецкого района путем оборудования тайников.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

Подсудимая не признала вину в совершении преступления.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ей наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Материалы уголовного дела в отношении ее соучастника выделены в отдельное производство.