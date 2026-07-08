Четверг, 9 Июля 2026
|
Уфа
+15 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
14:38 (UTC+5), 08 Июля 2026

В селе под Уфой нога мальчика застряла в велосипеде

На помощь пришли спасатели, всё обошлось.

Фото: скриншот видео | пресс-служба ГУ МЧС по РБ
Лейла Аралбаева

В селе Михайловка Уфимского района на улице Сливовой дети катались на велосипедах. Один из ребят младшего школьного возраста решил передохнуть, поставил велик на подножку и каким-то образом умудрился засунуть правую ногу между педалью и рамой.

«Прохожие не растерялись — вызвали и скорую, и спасателей. Мальчик, видно, уже наревелся, но при спасателях держался молодцом. Крови, к счастью, не было, но нога застряла крепко», — рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.

Сначала спасатели попытались освободить её без повреждений велосипеда — не вышло. Решили резать основание педали. Мама была рядом, она принесла одеяло, которым наши ребята укрыли ребёнка от искр, и аккуратно, болгаркой, освободили ногу.

Мальчика передали медикам. Мама плакала от радости и благодарила спасателей.

Другие видео
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru