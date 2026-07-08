В селе под Уфой нога мальчика застряла в велосипеде

В селе Михайловка Уфимского района на улице Сливовой дети катались на велосипедах. Один из ребят младшего школьного возраста решил передохнуть, поставил велик на подножку и каким-то образом умудрился засунуть правую ногу между педалью и рамой.
«Прохожие не растерялись — вызвали и скорую, и спасателей. Мальчик, видно, уже наревелся, но при спасателях держался молодцом. Крови, к счастью, не было, но нога застряла крепко», — рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.
Сначала спасатели попытались освободить её без повреждений велосипеда — не вышло. Решили резать основание педали. Мама была рядом, она принесла одеяло, которым наши ребята укрыли ребёнка от искр, и аккуратно, болгаркой, освободили ногу.
Мальчика передали медикам. Мама плакала от радости и благодарила спасателей.
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