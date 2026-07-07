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09:49 (UTC+5), 07 Июля 2026

В Уфе директора УК арестовали за долги перед поставщиками ресурсов

Фото: Олег Яровиков | «Башинформ»
Элина Ахметова

В Уфе фигурантом уголовного дела стал руководитель управляющей компании ООО «УК Центр Сити» — ему вменяется 20 эпизодов злостного неисполнения решения суда.

Ранее суд постановил закрыть долги перед ресурсоснабжающими организациями, но директор продолжал уклоняться от выплаты задолженности, при этом собирая платежи жильцов. Служба приставов, которые должны обеспечить решения суда, инициировала возбуждение уголовного дела по ст. 315 УК РФ, которая предусматривает санкции от штрафа до лишения должности, обязательных работ и лишения свободы до 2 лет.

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