В Уфе директора УК арестовали за долги перед поставщиками ресурсов

В Уфе фигурантом уголовного дела стал руководитель управляющей компании ООО «УК Центр Сити» — ему вменяется 20 эпизодов злостного неисполнения решения суда.
Ранее суд постановил закрыть долги перед ресурсоснабжающими организациями, но директор продолжал уклоняться от выплаты задолженности, при этом собирая платежи жильцов. Служба приставов, которые должны обеспечить решения суда, инициировала возбуждение уголовного дела по ст. 315 УК РФ, которая предусматривает санкции от штрафа до лишения должности, обязательных работ и лишения свободы до 2 лет.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.