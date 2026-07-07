В Башкирии МВД разыскивает пропавшего два года назад мужчину

7 июля 2024 года он ушел из дома в неизвестном направлении и его местонахождение не установлено.
Приметы: рост около 170 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы светлые, глаза светлые. Был одет: куртка камуфлированная на замке с капюшоном, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам:
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