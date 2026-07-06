В Нижегородской области столкнулись теплоходы и буксир

По информации pravda-nn.ru, при швартовке на рейд теплоход «Мидволга-2» допустил столкновение с судами «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6». В результате удара на корпусах плавсредств образовались вмятины.

В надзорном ведомстве уточнили, что пострадавших нет, утечки топлива в воду не зафиксировано. Прокуратура устанавливает обстоятельства и виновных в происшествии.

Ранее в Уфе столкнулись «Фольксваген» и «Ситроен».