В Уфе бездомный пёс провалился в глубокий погреб

Уфимский ПСО получил вызов в частный сектор Затона — жители улицы Камышлинской услышали плач собаки, которая не могла выбраться из погреба. Спасатели применили петлю для отлова и приспособления для подъёма и вытащили напуганного пса с двухметровой глубины. В управлении гражданской защиты напомнили, что в открытые ямы могут попасть и люди, их нужно закрывать.