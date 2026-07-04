В Башкирии нашлись потерявшиеся отдыхающие

В Башкирии дважды за минувшие сутки отменились выезды спасателей — приключения закончились благополучно до их приезда. В Краснокамском районе в лесу заблудились компания из четырёх взрослых с ребёнком., и они смогли выйти самостоятельно. А в Учалинском районе во время отдыха на озере потерялась женщина. Друзья заволновались и позвонили на 112, а потом нашли её своими силами.

В ГКЧС напомнили: отправляясь «на природу», берите с собой заряженный телефон и оставляйте близким информацию о том, куда и на какое время вы уходите.