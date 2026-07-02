В Уфе суд запретил сайты, продающие «магниты на счетчики»

Поводом стали результаты мониторинга, в ходе которого надзорное ведомство обнаружило сайты, торгующие модифицированными приборами учёта электроэнергии. На этих ресурсах предлагались услуги по их программированию, а также продавались специальные пульты и неодимовые магниты, предназначенные для занижения показаний счётчиков.
Суд, рассмотрев дело, постановил, что использование таких устройств является умышленным искажением учёта потребляемой энергии. Это нарушает законодательство и наносит ущерб законным правам энергоснабжающих организаций. Судья подчеркнул, что за подобные действия, включающие безучётное потребление электричества, предусмотрена как административная ответственность по статье 7.19 КоАП РФ, так и уголовная по статье 165 УК РФ. Кроме того, свободный доступ к этим сайтам вводит граждан в заблуждение и побуждает их к совершению противоправных действий.
В итоге суд признал информацию, размещённую на этих интернет-страницах, запрещённой к распространению на территории России и постановил включить указатели этих страниц в Единый реестр запрещённой информации. Стоит отметить, что данное решение пока не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.
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