Уфимка на себе вынесла из спортивного магазина вещи на 90 тысяч рублей

Стражи порядка задержали ранее судимую 37-летнюю горожанку по подозрению в совершении кражи из спортивного магазина.

По данным пресс-службы МВД по РБ, женщина, находясь в торговом зале, отобрала несколько товаров, прошла с ними в примерочную, после чего покинула магазин, минуя кассовую зону. О факте хищения одежды в полицию сообщили сотрудники торговой точки. Сумма ущерба составила около 90 тысяч рублей.

Действия злоумышленницы были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Полицейские установили личность и местонахождение фигурантки. Задержанная во всем призналась, заявив, что планировала продать похищенное для пополнения личного бюджета, однако распорядиться товаром не успела. Вещи были изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

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