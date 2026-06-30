В Башкирии пропала кареглазая пенсионерка

Поиски 71-летней Фарзаны Хановой (Исянгильдиной) из села Малосухоязово Бирского района ведутся с 29 июня. По данным волонтеров «Лиза Алерт РБ», женщина была одета в желтую куртку, футболку, черные брюки в клетку и галоши, а также носила белый платок.

Особые приметы жительницы — рост 153 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза.

Любую информацию о ее возможном местонахождении нужно сообщить по номеру 8 (800) 700‑54‑52 или 112.

Ранее в Уфе завершились поиски 45-летней женщины.